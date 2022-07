Elections Législatives : Les pires craintes de Macky Sall face à Ousmane Sonko - adakar.com

© Présidence par DR

Inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD)

Diass, le 7 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé à l`inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass. La cérémonie s`est déroulé en présence des présidents du Gabon, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Tweet

Nous sommes presque arrivé au dernier virage pour les élections législatives du 31 juillet 2022. A quatre jours seulement , les derniers cartouches se jouent maintenant entre Benno Bokk Yakaar et les autres coalitions de l’opposition, particulièrement Yewwi Askan Wi. Ces deux coalitions ont le même objectif, avoir la majorité à l’Assemblée nationale. En tout cas face à l’engagement de l’opposition, la mouvance présidentielle redoute le pire. Certains ont déjà pris les devants face au cauchemar qui risque d’arriver si Macky Sall perd sa majorité à l’hémicycle.



Si les calculs d’Ousmane Sonko et ses camarades venaient à se réaliser, Benno Bokk Yakaar ne serait plus la coalition majoritaire à l’Assemblée nationale. Face à ce défis, Yewwi Askan Wi fait tout son possible pour imposer une cohabitation à la mouvance présidentielle. Sur ce, les alliées du leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) activent tous les leviers dont ils disposent. Pour discréditer un peu la mouvance présidentielle aux yeux des familles religieuses, la question de l’homosexualité est remise sur la table et les autres membres de l’opposition sont taxés de corrompus par Yewwi pour pouvoir avoir le plus grand nombre de députés.

Et si Yewwi Askan Wi agit de la sorte, c’est parce que Sonko et Cie ont un plan mûrement réfléchi. Ils veulent bloquer le gouvernement de Macky Sall d’ici 2024. Yewwi majoritaire, tous les dossiers qui passeront à l’hémicycle risquent d’être retournés à la table du commandant en chef. D’ailleurs au sein de la mouvance présidentielle, tout le monde est conscient de cette réalité. « Si les députés (de l’opposition) veulent bloquer le gouvernement, le président (de la République) va dissoudre l’Assemblée nationale. C’est la Constitution qui le permet », avait déclaré laconiquement le ministre Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau et tête de liste départementale de Benno à Dakar.



La campagne a démontré que beaucoup de ministres et directeurs généraux étaient incapables de freiner la longue marche de l’opposition. Et cela s’explique pour la simple raison que de grands commis de l’Etat qui peinent à mobiliser dans leur fief. Pour éviter une cohabitation, le chef de l’Etat a mouillé le maillot en sortant le portefeuille . Le chef de l’Etat ne s’est pas uniquement limité à financer la campagne de Benno, il a sorti son arme fétiche, Aminata Touré pour qu’elle accélère la cadence dans les rangs de Benno. D’ailleurs l’ancienne première ministre ne rate jamais l’occasion de faire descendre Ousmane Sonko du haut de son petit nuage. Si les hommes de Macky Sall n’y arrivent pas, ils verront leur cauchemar devenir réalité. Et Adieu la majorité à l’Assemblée nationale.



Mais en faisant des autres coalitions de l’opposition des adversaires, Ousmane Sonko donne à Benno Bokk Yakaar une once d’espoir pour se relever. Cette diversion au sein de l’opposition est une brèche que Mimi Touré et ses camarades peuvent exploiter pour arriver à garder leur majorité. Attention ! La tâche est loin d’être facile comme ils le pensent. Yewwi fera tout pour bouffer Benno et renforcer le leader de Pastef pour 2024.