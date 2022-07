Campagne à Guédiawaye : Yaw en rangs dispersés - adakar.com

Campagne à Guédiawaye : Yaw en rangs dispersés Publié le mercredi 27 juillet 2022 | Le Quotidien

Si les jeunes de la majorité présidentielle semblent vouloir respecter les mots d’ordre des instances dirigeantes, du côté de Yaw, on ne trouve pas d’interlocuteur pour indiquer la direction à prendre. Chaque leader semble jouer sa propre partition.



Par Abdou Latif MANSARAY – Après deux semaines de terrain, les jeunes de la Cojer, avec en tête le coordonnateur départemental, Mamadou Yaya Ba, ont décidé de faire le point au dernier virage de campagne. Très visibles sur le terrain, ils déclarent avoir reçu des instructions du chef de l‘Etat pour faire des visites de proximité. «Une manière de faire comprendre à la population le travail réalisé par le président de la République, et ce qui est en cours», a déclaré Mamadou Yaya Ba, le coordonnateur dé­partemental de la Cojer à Guédiawaye.

A ses côtés, Abdoulaye Diop, responsable des jeunes de l’Afp, a soutenu que pour ce qui concerne ces élections, elles se­ront remportées par la Coali­tion Bby. Mamadou Yaya Ba a d’ailleurs lancé un message à la jeunesse pour lui demander de ne jamais s’engager dans la violence ou de céder à un quelconque acte de provocation de l’opposition qui, «depuis le début de la campagne, nous provoque en saccageant nos mairies avant de blesser des femmes et des jeunes. Mais toujours nous avons reçu des instructions de ne pas riposter et de continuer le travail de terrain».

Si la coalition au pouvoir semble vouloir tout mettre en œuvre pour gagner ces Législatives, du côté de l’opposition, notamment Yewwi as­kan wi, on semble ne pas savoir à quel saint se vouer.



Yaw départemental bat campagne en rangs dispersés

Avant même le démarrage de la campagne des Législatives, les responsables de l’opposition sollicitaient régulièrement la presse locale pour vulgariser leurs activités. Mais depuis le début de la campagne électorale, certains responsables de Yaw du département de Guédiawaye ne semblent plus vouloir communiquer. Ni sur le programme ni sur leur agenda pour cette campagne des Législatives.

Certains parmi les ténors, joint par téléphone, ont répondu ne plus avoir des informations sur le travail de la coalition. Ils assurent même que les nombreux groupes WhatsApp créés pour les contacts ont été fermés. Parmi ces groupes, l’un des plus grands, le maire Ahmed Aïdara en faisait partie. Ce dernier, après son élargissement de prison, a quitté le groupe sans donner aucune explication, et cela a entraîné une sorte de départs en cascade. En fin de compte, pour le moment, à Guédiawaye, la Coalition Yaw bat campagne en rangs dispersés. Des partisans du mouvement du maire Ahmed Aïdara, ceux du Grand parti et de Pastef ne parlent plus le même largage. D’ailleurs cette situation est déplorée par plusieurs responsables et militants qui déjà s’inquiètent de l’issue des élections législatives dans le département.