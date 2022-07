CAN 2023 : Les matchs de septembre reportés - adakar.com

CAN 2023 : Les matchs de septembre reportés Publié le mercredi 27 juillet 2022

La joie des joueurs après la victoire en finale contre l`Égypte

Yaoundé, le 6 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont remporté la Coupe d`Afrique des Nations 2021? face à l`Égypte. Tweet

Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, la CAN 2023 a été reportée à janvier/février 2024 pour raisons climatiques. Avec la Coupe du monde 2022 programmée du 21 novembre au 18 décembre 2022, il est impossible d’avancer la CAN à janvier-février 2023 car les joueurs ne seront pas en mesure d’enchaîner deux tournois majeurs en l’espace de quelques semaines. La seule alternative consiste donc à reporter la CAN à janvier-février 2024.

Dans ce contexte, il y a moins d’urgence pour organiser les 4 journées restantes des éliminatoires et l’hypothèse de reporter les deux journées programmées en septembre prochain à une date ultérieure a été évoquée. Ce scénario permettrait notamment aux 5 Mondialistes africains (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie) de programmer des matchs amicaux en vue de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).



Même si elle n’entre pas dans cette catégorie, l’Egypte veut savoir sur quel pied danser et la Fédération égyptienne (EFA) a écrit un courrier à la Confédération africaine de football (CAF) afin d’être fixée sur le sort de sa double confrontation face au Malawi, révèle la presse locale. La réponse de l’instance panafricaine est attendue avec impatience. Et pas seulement par les Pharaons…