À la Une: l'Afrique, un continent très courtisé
Publié le mercredi 27 juillet 2022 | RFI

Crise entre Alger et Paris: Emmanuel Macron joue l`apaisement

Hasard ou coïncidence, le chef de la diplomatie russe est sur le continent au moment où le chef de l’État de français entame une tournée africaine. Emmanuel Macron est au Cameroun, Sergueï Lavrov est lui au Congo-Brazzaville.



L’éditorialiste de Wakat Séra note que la France s’est comme laissée surprendre par les ambitions de ses concurrents qui eux, moins regardants sur la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits de l’homme – dont Paris se fait le chantre – ont déroulé une coopération plus réaliste qui épouse la vision des dirigeants africains, adeptes des règnes ad vitam aeternam.



Le journal Mourya au Niger tempère : « Macron II semble avoir abandonné certains principes de Macron I, lesquels principes consistaient à bouder les partisans du pouvoir à vie, les dictateurs et autres tyrans. Au Cameroun, Emmanuel Macron échangera dans la journée avec le vieux locataire du palais d’Etoudi, Paul Biya, bientôt 90 ans, qui est à son 7e mandat, et qui pourrait en briguer un 8e. »