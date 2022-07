Cameroun: Macron souhaite que des historiens enquêtent sur la colonisation française - adakar.com

Cameroun: Macron souhaite que des historiens enquêtent sur la colonisation française Publié le mercredi 27 juillet 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron et l’Afrique, saison 2 épisode 1

Emmanuel Macron est en visite au Cameroun où il est arrivé lundi soir. Après son discours devant la communauté française, le président a été reçu par son homologue Paul Biya. Les deux chefs d’État ont eu un entretien en tête-à-tête au palais de l’Unité pendant plus d’une heure. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse commune, durant laquelle la question mémorielle a notamment été abordée. Emmanuel Macron souhaite un travail commun aux historiens français et camerounais et l’ouverture totale des archives.



Il y a sept ans, son prédécesseur François Hollande avait été le premier président français à reconnaître la répression des indépendantistes dans les années 1950 et 1960. La France d’Emmanuel Macron ira-t-elle plus loin ? Il se dit favorable à un travail conjoint d’historiens camerounais et français pour « faire la lumière » sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays, annonçant l'ouverture « en totalité » des archives françaises sur des « moments douloureux » et « tragiques ».