Législatives du 31 juillet 2022 : les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi portés en triomphe à Saint-Louis

C’est une marée humaine impressionnante qui a acceuili l’entrée d’Ousmane Sonko et des leaders de la coalition Yewwi Askan wi dans la ville tricentenaire de Saint-Louis, lundi 25 juillet 2022, tard dans la soirée.



La mobilisation, presque du jamais vu pour l’opposition à été portée par la jeunesse qui a accompagné la caravane depuis l’entrée dans la ville jusqu’à "Guet Ndar" dans la Langue de Barbarie.



Devant les milliers de personnes mobilisées, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont appelé les populations de Saint-Louis à voter massivement pour la liste et ainsi porter Ababacr Abba Mbaye à l’Assemblée nationale.



Prenant la parole, la tête de liste nationale de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a prédit une nette défaite de Mansour Faye, ministre du Transport terrestre et du Désenclavement, beau-frère de Macky Sall, aux élections législatives à Saint-Louis.



Après l’étape de Saint-Louis, la caravane de Yewwi Askan Wi est attendue à Richard-Toll, Dagana et Podor.



Cette dernière semaine est marquée par une campagne aux pas de charge avant la clôture prévue le vendredi 29 juillet à minuit.



Makhtar C.