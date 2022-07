La date du sommet USA-Afrique connue - adakar.com

News Afrique Article Afrique La date du sommet USA-Afrique connue Publié le mardi 26 juillet 2022 | Agence de Presse Africaine

Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la reconstitution des Ressources de l’Association Internationale de Développement

La rencontre sera axée sur des questions liées à la santé, à la paix, à la sécurité, à la sécurité alimentaire et au changement climatique.



Le président américain, Joe Biden a annoncé son intention d’accueillir les dirigeants africains à Washington pour un sommet USA-Afrique en décembre prochain.



Dans un communiqué publié récemment par l’ambassade des États-Unis à Addis-Abeba, le président Biden a déclaré qu’il organisera ce sommet pour « démontrer l’engagement durable des États-Unis envers l’Afrique ».



Le sommet « soulignera l’importance des relations entre les États-Unis et l’Afrique et une coopération accrue sur les priorités mondiales communes », a ajouté M. Biden.



M. Biden a déclaré que le sommet « s’appuiera sur nos valeurs communes pour mieux favoriser » l’engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l’Homme.



