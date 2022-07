Bougane Guèye Dany : « Gagner ces législatives, c’est bien, mais… » - adakar.com

Bougane Guèye Dany : « Gagner ces législatives, c'est bien, mais… » Publié le mardi 26 juillet 2022 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Bougane Guèye Dany

Le leader du mouvement Guem Sa Bop, ne compte pas baisser les bras face de la mouvance présidentielle.



En s’engageant, en pleine campagne électorale malgré le rejet de sa liste, Bougane Guèye Dany ne compte pas faire ravaler ses ambitions pour le Sénégal.



Sillonnant les quartiers, villes et autres localités à Dakar dans l’intention de dépouiller Benno de ses voix, Bougane Guèye Dany veut faire épouser par les sénégalais, le NTM : Non au Troisième Mandat.



Le leader de Guem Sa Bop donne la consigne du « tout sauf Benno », mais invite l’opposition à voir plus loin que ces législatives du 31 juillet 2022 pour une prise en charge efficace des préoccupations des sénégalais...

