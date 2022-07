Pape Djibril Fall réitère: « Si ce discours dérange de part et d’autre, j’en suis désolé mais… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pape Djibril Fall réitère: « Si ce discours dérange de part et d’autre, j’en suis désolé mais… » Publié le mardi 26 juillet 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Pape Djibril Fall

Tweet

Alors que les élections législatives, prévues dimanche 31 juillet 2022, s’annoncent en grande pompe, la tête de liste de la coalition Les Serviteurs est de nouveau sorti du silence.



Pape Djibril Fall est catégorique. A l’en croire, il se bat d’abord et exclusivement contre la majorité en place. “En tant que membre de l’opposition, notre seul et unique adversaire reste le parti et la coalition qui le porte au pouvoir. Nulle autre formation ou coalition politique ancrée dans l’opposition, puisse-t-elle avoir une ligne de conduite différente de la nôtre, ne saurait l’être », a-t-il fait savoir.



Avant d’ajouter : »Notre souhait reste cependant une large victoire de l’opposition au soir du 31 juillet 2022. Nous réitérons encore une fois notre fort ancrage dans l’opposition sénégalaise et travaillons vaillamment à avoir une majorité confortable à l’Assemblée ».



Le Journaliste s’est appesanti sur ses commentaires après les manifestations du 17 juin qui lui ont valu certaines critiques. Pour Pape Djibril Fall, »J’ai l’habitude de dire que le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité sociale que nul n’a le droit d’altérer. Conserver ou conquérir le pouvoir ne doit pas se faire au prix de la vie d’innocentes personnes. Si ce discours dérange de part et d’autre, j’en suis désolé mais c’est le discours que je continuerai de tenir parce que c’est une conviction forte en moi. Si prôner la non-violence est synonyme de ne pas appartenir à l’opposition alors je l’assume totalement et entièrement. Faudrait-il encore préciser que ce ne sont pas ceux qui ne partagent pas mes opinions qui vont décider de mon appartenance ou pas à l’opposition. Je ne regrette aucunement ces propos parce que je fais partie de ceux qui croient qu’il existe d’autres moyens de lutte qui n’appellent pas forcément à la violence ».