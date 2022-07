« Des orages et pluies » : Les récentes prévisions de l’ANACIM - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société « Des orages et pluies » : Les récentes prévisions de l’ANACIM Publié le mardi 26 juillet 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Pluies et orages

Tweet

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a rendu public, ce samedi 25 juillet 2022, son nouveau bulletin météo du soir.



Le temps restera relativement instable sur une bonne partie du pays au cours de cette nuit et la journée de demain.



Par conséquent, des orages et pluies faibles à modérées seront notés sur les régions Sud et par endroits au Centre du territoire au cours de cette nuit.



Dans la journée de demain, les activités pluvio-orageuses intéresseront essentiellement les régions proches du littoral, quelques localités du Centre (Kaolack, Diourbel) et la zone Sud.



Le temps chaud sera plus ou moins marqué sur le pays où les températures journalières évolueront entre 29 à 31°C sur une bonne partie du territoire et un pic de 37°C à Podor.