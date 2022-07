Débat publique avec Sonko; Aminata Touré pose des conditions - adakar.com

La campagne électorale pour les législatives bat son plein avec surprise chaque jour. Dernièrement Ousmane Sonko a depuis Linguère dans la région de Louga, invité Aminata Touré (tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar), à un débat public à une semaine de la tenue du scrutin prévu le 31 juillet. Ce débat aura-t-il lieu. Il semble que «non» car Aminta Touré aurait posé des conditions. Et cela montre que défi ne sera peut-être pas relevé et les citoyens seront privés d’un débat d’idées sur le programme des partis et coalitions politiques déjà déroulé, en cours et en perspective.

En fixant des conditions à Ousmane Sonko, Aminata Touré contourne la demande d’Ousmane Sonko de participer à un débat politique public. “Aminata Touré refuse le débat face à Sonko”. Du moins, c’est ce que laisse croire sa sortie fixant des conditions à l’opposant politique Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les-Patriotes, par ailleurs, maire de Ziguinchor.



Aminata Touré fixe des conditions comme qui voulait tout simplement refuser le débat sans refuser. Pour l’ancien premier ministre, il y a un certain nombre de préalables à respecter avant de débattre avec Sonko. “Certes c’est une bonne chose de débattre mais c’est encore mieux d’établir les règles d’abord”, a-t-elle dit. Poursuivant, Aminata Touré ajoute, «je reste disposée à répondre à son invitation s’il(Ousmane Sonko) déclare publiquement qu’il renonce à toute forme de violence. S’il dénonce et condamne le Mfdc. S’il leur demande de déposer les armes et qu’il soutienne notre armée nationale. S’il demande à ses affidés d’arrêter d’insulter les familles religieuses, les représentants de l’Etat, les Institutions… ».



Faisant dans la provocation, Mimi Touré raille Ousmane Sonko affirmant qu’elle débattra également «si le leader de Pastef s’engage à respecter les institutions, s’il lave son honneur dans l’affaire Adji Sarr ». C’est seulement, s’il remplit toutes ses condition que Mimi Touré va répondre à son invitation à débattre dans toutes les langues, quand il veut et où il veut. C’est dire que ce débat n’est pas prévu pour demain.