Conseil d’administration de Petrosen Holding : Mary Teuw Niane annonce sa démission de la présidence - adakar.com

Conseil d'administration de Petrosen Holding : Mary Teuw Niane annonce sa démission de la présidence Publié le lundi 25 juillet 2022

Démission

Ce matin, lundi 25 juillet 2022, j’ai remis, pour des raisons personnelles, ma démission du poste de Président du Conseil d’Administration de PETROSEN HOLDING.

Je tiens à remercier sincèrement Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall pour sa confiance et son soutien à la tête du Conseil d’Administration de PETROSEN HOLDING.

Avec des administrateurs compétents, scrupuleux et profondément soucieux de l’intérêt de la société, nous avons pu poursuivre sa restructuration et la création du Groupe PETROSEN.

Je remercie le Ministère du Pétrole et des Énergies, les Directeurs généraux successifs ainsi que les différents personnels du Groupe PETROSEN pour leur soutien et leur engagement pour que le Groupe puisse réaliser les ambitions et les objectifs qui lui sont fixés.

Je garde le souvenir indélébile d’un personnel chaleureux, solidaire, humble, compétent et engagé pour son Groupe.

Dakar, le 25 juillet 2022Professeur Mary Teuw Niane