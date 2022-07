Législatives 2022 - Distribution des cartes d’électeur : les commissions ont du mal à libérer plus de 30 cartes par jour... - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Législatives 2022 - Distribution des cartes d’électeur : les commissions ont du mal à libérer plus de 30 cartes par jour... Publié le lundi 25 juillet 2022 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Législatives: Début du retrait des cartes d’électeurs le 15 juillet

Tweet

Les citoyens sont invités à retirer leurs cartes d’électeur en souffrance dans les commissions. Interpellé, le personnel des commissions de la distribution des cartes dans l'arrondissement de Grand Dakar, a insisté auprès de la population, la société civile, les mouvements indépendants, activistes et des coalitions de partis, à sensibiliser leurs militants pour un retrait massif de leur « arme ».



Selon Seydou Nourou Touré, « Nous avons 5.883 cartes des premières révisions et 4.670 pour la révision de 2022, mais nous avons du mal à distribuer les cartes à leurs propriétaires. Nous demandons aux coalitions de partis légalement constituées, d’inviter leurs militants à récupérer leurs cartes. Le scrutin approche et ils ont jusqu’à la veille des élections pour le faire », dit le chef du bureau électoral de la préfecture de Grand Dakar.



La commission de la sous-préfecture de Grand Dakar avoue faire une distribution de 10, 15 à 25 cartes par jour et depuis mi-juin la commission de l'arrondissement de Grand Dakar a distribué entre 301 à 350 cartes.



Relativement aux modalités de distribution des cartes, l’article L55 alinéa précise que « les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, contre décharge, sur présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO et du récépissé d’inscription ». « Les populations ne sont pas engagées pour venir récupérer leurs cartes d'électeur », a ajouté la représentante du CENA au niveau de la commission de la sous-préfecture de Grand Dakar, Khady Guèye.



« L'événement de la Tabaski peut être la cause de la non présence des personnes au niveau des commissions pour la récupération des cartes d'électeur... Habituellement, il est avéré que nombre de Sénégalais attendent les derniers moments pour se ruer dans les sièges des commissions, dans l’optique de récupérer leurs cartes... », a décliné Seydou Nourou Touré.



Pour terminer, Abdoulaye Ndoye, remarque la présence massive des femmes pour la récupération des cartes et l'absence totale des jeunes. « Je lance un appel à la population surtout à la jeunesse. Ils doivent venir récupérer leur carte pour que le jour des élections ils puissent aller faire leur devoir de citoyen, afin de contribuer à l'amélioration du pays... »



Pour rappel, les commissions chargées de la distribution des cartes d'électeur sont sur place à leur siège respectif de 09 heures à 18 heures et jusqu'à la veille des élections législatives le 30 juillet 2022 à 00 heures...