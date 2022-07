Le pont de l’émergence de Dakar s’affaisse pour une seconde fois depuis son inauguration - adakar.com

News Société Article Société Le pont de l’émergence de Dakar s’affaisse pour une seconde fois depuis son inauguration Publié le lundi 25 juillet 2022 | radarpress.net

Dakar, le 26 Juillet 2016 - Le président Sall a inauguré l`échangeur de l`émergence de la Patte d`Oie. L`infrastructure réalisée permettra une plus grande fluidité dans le trafic à Dakar. Tweet

Une voie de l'échangeur de l'émergence de Dakar, s'est une fois de plus affaissé, la population craint le pire.



À Dakar, les fortes précipitations du Jeudi 21 Juillet 2022, ont une nouvelle fois démontré le manque d’application des architectes et bâtisseurs du pont de l’émergence.



La sérénité de la population est menacée. La voie du pont est impraticable en raison de sa fondue. Alertés, les techniciens ont constaté avec effroi l’ampleur des dégâts qu’ont suscité les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise dans la nuit du Mercredi 20 Juillet 2022.



Très vite, les ingénieurs et bâtisseurs se sont mis à la tâche afin de rendre opérationnel le plus tôt possible cette voie de l’échangeur, histoire de redonner vie à la circulation. Ce fut même un miracle qu’aucun dégât humain ne fut constaté.