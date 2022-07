Campagne électorale : Le pire évité à Touba entre les militants de Yewwi et Benno - adakar.com

Campagne électorale : Le pire évité à Touba entre les militants de Yewwi et Benno Publié le lundi 25 juillet 2022

© aDakar.com par LN

Les coalitions Yewwi et Benno sont entrées en croisade ce samedi lors de leur rencontre ce samedi à Touba. Une situation qui n’a pas pas plu aux habitants de la ville, vu que même les campagnes sont interdites dans la localité et tout au alentour de la grande mosquée.

La ville Sainte de Touba a vécu ce week-end une soirée exceptionnelle. En effet dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet, les coalitions Yewwi Askan Wi-Wallu et Benno Yakaar se sont retrouvées à Touba. Une croisade Quina failli viré au drame à cause d’une petite bagarre avec des jets de pierres.





Selon la source , ce sont des militants de Benno et Yewwi qui se sont croisés. Une rencontre qui a viré au drame et les deux camps se sont jetés des pierres pendant des minutes avant l’intervention de la police, qui a fini par ramener le calme.



Juste rappeler que la campagne est interdite dans la ville Sainte de Touba surtout au alentour de la grande mosquée.