Pétrole sénégalais: Woodside arrête la vente de ses parts ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Pétrole sénégalais: Woodside arrête la vente de ses parts ! Publié le lundi 25 juillet 2022 | Rewmi

© Autre presse

Une entreprise britannique découvre du pétrole au large des côtés sénégalaises (médias)

Tweet

Woodside, actionnaire majoritaire dans le gisement pétrolier de Sangomar, s’était engagé dans la voie de la vente d’une partie de ses parts. Mais, il a décidé de mettre un terme à cette opération.



«A la suite de discussions approfondies avec de nouveaux partenaires potentiels, nous avons décidé de mettre fin à la vente des actions de Sangomar», a annoncé l’opérateur de Sangomar qui détient 82% de participations du champ pétrolier. Les 18 autres reviennent à Pétrosen.



Quant aux travaux, l’installation du système d’amarrage pour l’installation du Bateau flottante de production, de stockage et de déchargement du champ de Sangomar a été achevé avec succès en juillet. Et le deuxième navire de forage, l’Ocean BlackHawk, a commencé à forer en juillet, indique la compagnie.



Elle informe que la phase 1 du développement du champ de Sangomar est achevée à 63 %. Le programme de forage de développement progresse et le deuxième navire de forage, l’Ocean BlackHawk, a commencé à forer en juillet 2022.



Le FPSO (Navire d’extraction et de stockage du pétrole) devrait être déplacé en octobre 2022 du chantier naval actuel en Chine vers le chantier naval de Keppel à Singapour pour terminer la mise en service. La campagne d’installation sous-marine devrait commencer au troisième trimestre 2022.



Pour rappel, le premier baril de pétrole est attendu pour 2023. Les estimations tablent sur 100 000 barils de pétrole par jour.