Covid-19 : Le coronavirus revient à petit pas avec 48 nouveaux cas

Publié le lundi 25 juillet 2022 | Rewmi

Coronavirus au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce vendredi 22 juillet 2022. En effet 48 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés.

Sur 968 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 48 nouveaux cas de coronavirus, dont 04 contacts, 02 importés et 42 communautaires. Autrement 28 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Ce vendredi, le ministère de la Santé n’a été enregistré aucun cas de décès. L’état de santé des autres patients reste stable.



A ce jour 86.986 cas ont été déclarés positifs, dont 84.753 guéris, 1 968 décès et 264 sous traitement. 1 495 626 personnes ont été vaccinées au Sénégal.