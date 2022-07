Ca chauffe au sein de l’opposition, Thierno Bocoum s’attaque à Ousmane Sonko - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ca chauffe au sein de l’opposition, Thierno Bocoum s’attaque à Ousmane Sonko Publié le lundi 25 juillet 2022 | senenews.com

© aDakar.com par DF

La Fondation Konrad Adenauer dresse le bilan des législatives

Dakar, le 17 août 2017 - La Fondation Konrad Adenauer a organisé une table ronde pour tirer le bilan des dernières élections législatives tenues le 30 juillet. Des acteurs politiques, de la société civile et des membres de l`administration électorale y ont pris part. Thierno Bocoum, responsable politique Tweet

Après Aliou Sow de MPD Ligguey, c’est Thierno Bocoum de la coalition Aar Sénégal qui s’en prend à Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan. En cause, la déclaration de ce dernier, avançant que toutes les autres coalitions sont à la solde de Macky Sall, sauf bien évidemment Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.



Porte parole de la coalition Aar Sénégal, Thierno Bocoum n’a pas été tendre avec Sonko dans sa publication. « C’est un mensonge largement relayé voulant faire croire que notre coalition était une opposition dans l’opposition. Ousmane Sonko, qui déclarait que les forfaitures du régime de Abdoulaye Wade étaient à l’origine de son engagement politique et que celui-ci méritait d’être fusillé au même titre que ses prédécesseurs, doit nous dire qu’est-ce qui a vraiment changé pour qu’il ravale ses vomissures ? », se demande-t-il.



« N’avait-il pas déclaré que si ‘on devait retomber dans les mêmes travers que nous dénonçons, si on devait revenir nous allier avec ceux qui sont même à la base de notre engagement politique, mais finalement ça sera du temps perdu et peut-être même on aura été pire que ces gens là’ ? », ajoute Bocoum.



Dans sa longue note, Thierno Bocoum a lancé un cinglant : « Ousmane Sonko ment et il sait qu’il ment. Jamais il ne pourra fournir le moindre début d’indice pour soutenir ses propos ignominieux. Mais là n’est pas son objectif. En digne émule de Goebbels, il ment avec l’espoir qu’il puisse inspirer le doute chez certains (…) Il fait de la manipulation et du mensonge des armes politiciennes; un homme qui positionne les acteurs politiques selon les intérêts de l’heure sans ».