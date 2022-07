Débat sur le 3e mandat : Le conseil de Alioune Ndiaye au président Macky Sall - adakar.com

Politique Débat sur le 3e mandat : Le conseil de Alioune Ndiaye au président Macky Sall Publié le lundi 25 juillet 2022 | senenews.com

Si vous pensiez le débat sur le 3e mandat clôt, détrompez vous. Ces derniers temps, des voix s’élèvent au sein du camp présidentiel, demandant à ce que Macky Sall brigue un 3e mandat. C’est le cas de Thèrèse Faye Diouf, administratrice du Fongip ou encore Bamba Fall, nouvel allié du chef de l’Etat après son départ de l’opposition.



Cependant, sur le plateau du Grand Jury sur la Rfm, le journaliste Alioune Ndiaye a invité le président Sall à sortir par la grande porte et de ne pas embarquer le Sénégal dans une crise aux issues que personne ne maîtrise.



« Ce pays a besoin de grandeur. Et pour que le pays grandisse, il faut de la grandeur. Il faut de grands hommes. L’histoire du Sénégal est à l’écoute de Macky Sall, l’histoire du continent est à l’écoute de Macky Sall. Si Macky Sall est intéressé par l’histoire, il va essayer de sortir par la grande porte. Il va essayer de ne pas embarquer le Sénégal dans une crise aux issues que personne ne maîtrise pour l’instant », a d’emblée souligné le journaliste.



« Il doit dire : ‘Je m’étais engagé devant vous, citoyens sénégalais, moi-même, à quitter le pouvoir après deux mandats parce que j’avais moi-même inscrit dans la constitution une disposition qui dit que nul ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs. Sur la foi de quoi, j’ai décidé de me retirer et de laisser la constitution se dérouler entre les prétendants qui ont la possibilité de se présenter. Et que le meilleur gagne’ », conseille-t-il. « Maintenant s’il fait autre chose, le peuple sénégalais est souverain », ajoute-t-il.