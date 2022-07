Transition au Burkina Faso: une délégation de la Cédéao fait le point à Ouagadougou - adakar.com

Transition au Burkina Faso: une délégation de la Cédéao fait le point à Ouagadougou Publié le lundi 25 juillet 2022 | RFI

Transition au Burkina Faso: une délégation de la Cédéao fait le point à Ouagadougou

Les discussions entre la délégation de la Cédéao conduite par le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo ce dimanche 24 juillet ont porté sur une évaluation du processus de transition au Burkina Faso depuis le dernier sommet d’Accra.



Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani



Désigné président de la conférence des chefs d’État de la Cédéao depuis le dernier sommet d’Accra, Umaru Sissoco Emballo était accompagné de l’ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, facilitateur, et le président de la Commission de la Cédéao. La délégation a rencontré le président de la transition autour des dernières décisions du sommet d’Accra.



Le président de la conférence des chefs d’État de la Cédéao a confirmé le délai de 24 mois accordé aux militaires burkinabè pour remettre le pouvoir aux civils. « Nous avons eu de très bonnes discussions avec les autorités burkinabè. On a le consensus sur le délai de 24 mois et nous avons souligné l’importance du délai », a déclaré Umaro Sissoco Embalo après son entretien avec le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba.