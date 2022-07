Foot: l’Afrique du Sud remporte la CAN 2022 féminine face au Maroc - adakar.com

Foot: l'Afrique du Sud remporte la CAN 2022 féminine face au Maroc Publié le dimanche 24 juillet 2022 | RFI

La Sud-Africaine Hildah Magaia lors de la CAN 2022

L’Afrique du Sud a remporté la première Coupe d’Afrique des nations féminine de football de son histoire, ce 23 juillet à Rabat. En finale de la CAN 2022, les Sud-Africaines ont battu les Marocaines 2-1.



L’Afrique du Sud a enfin remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine de football après cinq échecs à la dernière marche (1995, 2000, 2008, 2012 et 2018). Ce 23 juillet à Rabat, les Sud-Africaines ont en effet mis fin à de longues années de frustration. Frustrations souvent vécues face aux Nigérianes, qui ont gagné 11 des 13 précédentes éditions.



Ce samedi au stade Prince Moulay Abdallah, ce n’étaient pas les Super Falcons que les Banyana Banyana avaient en face d’elles en finale de la CAN 2022, mais les Marocaines. Des Nord-Africaines qui les ont bousculées durant une première période assez fermée.