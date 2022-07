Prévisions météo: les pluies persisteront cette nuit à Dakar, sur la Petite Côte et la Casamance - adakar.com

Publié le samedi 23 juillet 2022

Bulletin météo du soir



Des orages et pluies intermittentes persisteront cette nuit sur littoral, plus particulièrement à Dakar, sur la Petite Côte et la Casamance.



Par ailleurs, un système pluvio-orageux tentera d’aborder le pays par l’Est (Bakel, kédougou, Tambacounda, Sud Matam) au courant de cette allant à la de demain.



Demain au cours de l’après-midi et la nuit, des pluies et orages d’intensités variables se manifesteront à nouveau sur les régions Sud, Centre (Kaolack, kaffrine, Diourbel, Thiès) et sur la Petite Côte (Mbour, Fatick).



Le ciel s’éclaircira progressivement dans la journée de demain, la chaleur sera à cet effet sensiblement marquée sur une bonne partie du pays notamment au Centre et Nord-est où les températures journalières varieront entre 34 et 38°C.



L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée !