Sadio Mané installe le Sénégal dans le top 5 des nations les plus titrées

Le titre de Meilleur Joueur africain 2022 de l’année décroché par Sadio Mané a installé le Sénégal plus haut sur le palmarès des nations ayant remporté plus de fois cette distinction prestigieuse.



Le Sénégal compte désormais quatre titres de Meilleur Joueur Africain avec le deuxième sacre de Sadio Mané lors de la 29ème édition des CAF AWARDS, tenue au Maroc. Une distinction qui fait monter le pays des champions d’Afrique à la 5ème position (aux côtés du Maroc) des nations qui comptent le plus de lauréats dans l’histoire du trophée continental.



Deux seuls footballeurs sénégalais ont eu à s’illustrer dans l’histoire de ce trophée. La légende sénégalaise, El Hadji Ousseynou Diouf a été le premier à entrer dans le cercle des sacrés avec ses deux titres d’affilée en 2001 et 2002. En 2019 et pour sa première fois, Sadio Mané devenait le deuxième Sénégalais à être désigné Meilleur Joueur africain de l’année, lors de sa consécration au Caire.



Ci-dessous le palmarès des nations qui comptent le plus de lauréats au Trophée du Meilleur Joueur africain. Le Cameroun est en tête avec 11 unités, le Ghana et la Côte d’Ivoire s’en suivent avec 6 titres, ensuite le Nigeria avec 5 lauréats puis le Sénégal et le Maroc qui en comptent 4.