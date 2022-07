Pévisions météo: des pluies et orages ce samedi dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et la zone casamançaise - adakar.com

Météo du samedi 23/07/22



Au cours de cet après-midi allant à la nuit, des pluies faibles à modérées parfois orageux seront notées sur la moitié Ouest du pays devenant plus intenses dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et la zone casamançaise.



A partir de la soirée, des aborderont le pays par l’Est et y occasionneront de la.



En raison de la forte couverture, la chaleur sera beaucoup moins soutenue sur une bonne partie du territoire avec des pics de qui seront compris entre 30 et 36°C.



Les visibilités seront.



L’ANACIM vous souhaite un excellent samedi!