News Politique Article Politique serigne mboup, maire de kaolack : "je n'ai donné aucune consigne de vote" Publié le samedi 23 juillet 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Serigne Mboup

Le maire de la commune de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a démenti vendredi avoir donné à ses partisans une consigne de vote pour les législatives du 31 juillet prochain.



"Je n’ai donné de consigne de vote à qui que ce soit. Libre aux militants qui se réclament de And Nawlé and Liguey de voter pour le candidat de leur choix", a déclaré l’édile en marge d’un point de presse.



Serigne Mboup réagissait à des rumeurs selon lesquelles il aurait appelé à voter en faveur de la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar (BBY).



Il dit toutefois assumer le fait de travailler "en étroite collaboration avec le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de ses responsabilités de maire de Kaolack.



"En tant que maire de Kaolack et président de la Chambre commerce, j’ai toujours entretenu des relations cordiales avec toute la classe politique, à fortiori avec le président de la République", a dit Serigne Mboup.



Il est revenu sur l’audience que ce dernier lui avait accordée le 20 juillet dernier, précisant qu’il ne s’agit pas là d’un évènement mais d’un "fait habituel car le chef de l’Etat lui a fait le privilège de le consulter habituellement".