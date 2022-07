A Kaffrine et Koumpentoum: la Coalition Wallu / YAW fait un sévère réquisitoire à Macky Sall et BBY - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique A Kaffrine et Koumpentoum: la Coalition Wallu / YAW fait un sévère réquisitoire à Macky Sall et BBY Publié le samedi 23 juillet 2022 | setalOnet

© Autre presse par DR

A Kaffrine et Koumpentoum: la Coalition Wallu / YAW fait un sévère réquisitoire à Macky Sall et BBY

Tweet

Dans le cadre de sa tournée nationale, la Grande Coalition Wallu Sénégal a été en caravane ce mercredi dans le département de Mbirkilane où l'inter-coalition compétit sous pavillon Wallu Sénégal.

À Keur Mbouki, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation par les candidats investis, en l'occurrence, Mapaty Diene ( Wallu Sénégal) et Fatou Cissé ( Yewwi Askan Wi) et les responsables des deux coalitions dans la localité.



Mapaty Diene a exposé les difficultés rencontrées par les populations dans le département, principalement la cherté de l'engrais, tout en rappelant que l'agriculture est leur principale activité. Une situation de plus qui motive les populations à voter massivement pour l'inter-coalition Wallu-yewwi à travers le bulletin de Wallu Sénégal.



KAFFRINE est sous pavillon Yewwi.



La délégation s'est par la suite rendue dans le département de Kaffrine où elle a trouvé sur place le candidat, Moussa Cissé, le directeur de campagne départemental Pape Makhtar Fall et les responsables de Wallu et de Yewwi qui ont conduit la caravane à Ngayane. En présence de la candidate Diarietou Maguette Ndiaye ( Yewwi Askan Wi), le directeur de campagne et le candidat Moussa Cissé ont tour à tour exposé les problèmes des acteurs de l'agriculture dans le département et la cherté de l'engrais, le problème l'emploi des jeunes et celui du financement des femmes.



Et dans l'optique de faire barrage à la troisième candidature de Macky sall et la loi décriminalisant l'homosexualité et d'abroger toutes les lois scélérates, ils ont invité les populations, particulièrement les jeunes et les femmes, à se mobiliser et à voter massivement pour la liste de Yewwi Askan Wi, soulignant que la cohabitation est un impératif. Tous deux ont rendu hommage au Président Abdoulaye Wade et ont formulé des prières de santé et de longévité à son endroit. Non sans prier aussi pour le retour de Karim Wade au bercail.



Malem Hoddar liste ses maux





À Malem Hodar, le candidat Cheikh Sylla ( Wallu Sénégal) et les responsables de l'inter-coalition ont chaleureusement accueilli la délégation puis ont mené une caravane qui a sillonné la localité. Cheikh Sylla a ensuite pris la parole pour faire part du problème de l'insécurité et du vol, mais aussi la cherté du prix de l'engrais décriée pourtant auparavant par Moustapha Cissé Lo sans aucune réaction des gouvernants. Il a aussi rappelé que la zone a été le grenier du Sénégal dans la production de l'arachide, mais avec l'avènement de Macky Sall, ce statut est en train de s'effondrer. Et de faire savoir que Ousmane Sonko était de passage dans la localité et a invité les militants de Yewwi à voter massivement pour le bulletin de Wallu Sénégal dont le Président Abdoulaye est la tête de liste.



Cheikh Sylla a également appelé les populations, particulièrement les chefs religieux à voter massivement pour l'inter-coalition Wallu-Wewwi pour criminaliser l'homosexualité et afin que les populations de Malem Hoddar puissent avoir des députés qui vont défendre leurs causes et qui viendront apporter des solutions à leurs problèmes.

C'est ainsi que Mamadou Lamine Diallo a incité les populations à interroger Mimi Touré sur la question de la criminalisation de l'homosexualité. Il a aussi martelé que pour trouver des solutions aux problèmes des forages dans le département, les populations gagneraient à voter massivement pour Wallu Sénégal, et il a terminé par faire des révélations sur les ambitions présidentielles de Amadou Ba, Abdoulaye Baldé et Abdoulaye Diouf Sarr.



Wallu et YAW à la croisée des chemins à KOUNGHEUL





Arrivée à Koungheul ( qui est sous bannière Yewwi Askan Wi), la caravane a croisé celle de Yewwi Askan wi conduite par Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Dethie Fall, Oumar Youm, Moussa Tine… en présence des candidats investis dans le département, à savoir El Hadji Gueye ( Yewwi Askan Wi) et Fatoumata Diallo ( Wallu Sénégal). Un évènement inattendu !

Ousmane Sonko est alors descendu de sa voiture pour rejoindre Mamadou Lamine Thiam dans la sienne et ils ont sillonné Koungheul à travers une caravane commune.

Ainsi,Mamadou Lamine Thiam, après un rappel historique de la mise en place de l'inter-coalition , a martelé que le Président Abdoulaye Wade a donné des consignes strictes de vote pour l'inter-coalition afin d’imposer une majorité écrasante , abroger les lois scélérates etc. Il a rappelé aussi que partout dans le bassin arachidier les populations se sont indignées de la cherté du prix de l'engrais et que l'inter-coalition doit porter ce cri de cœur des populations.



Prenant la Parole, Ousmane Sonko a salué les responsables, magnifié la rencontre et a fait savoir que c'est une première que les deux caravanes se rencontrent et que Koungheul où Macky Sall a perdu les élections a eu l'honneur de recevoir cette rencontre. Il a ensuite rendu hommage au Président Abdoulaye Wade et fustigé la trahison et les forfaitures du régime de Macky Sall, tout en appelant les militants et sympathisants au respect des consignes de vote.



Koumpentoum sort en masse



Mamadou Lamine Thiam et sa délégation ont par la suite continué leur caravane dans le département de Koumpetoum trouvant sur les lieux les candidats investis, Karim Niang (Wallu Sénégal) et Rockaya Cissé ( Yewwi Askan Wi) et une forte délégation qui leur ont réservé un accueil manifeste.



La délégation s'est rendue enfin à Tamba où elle a encore croisé les membres de la délégation de Yewwi Askan wi avec lesquels ils ont partagé le même hôtel.