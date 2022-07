Mohamed Tounkara, premier Sénégalais au sommet du Mont-Blanc: «La montagne m’a appris à être humble» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mohamed Tounkara, premier Sénégalais au sommet du Mont-Blanc: «La montagne m’a appris à être humble» Publié le vendredi 22 juillet 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Mohamed Tounkara, premier Sénégalais au sommet du Mont-Blanc: «La montagne m’a appris à être humble»

Tweet

Mohamed Tounkara est ingénieur en informatique, ancien enfant de troupe du Prytannée militaire de Saint-Louis. Il vient de planter le drapeau du Sénégal à près de 4 810 m d'altitude. Cette ascension a duré quatre jours.



RFI : Étiez-vous préparé à cette expédition ? Vous êtes très sportif, mais la montagne, c'est un milieu que vous connaissiez moins ?



Mohamed Tounkara : Je ne connaissais pas vraiment les montagnes, ni vraiment la neige, parce que je suis sénégalais. Je suis né au Sénégal, j’ai grandi au Sénégal. J’ai découvert les montagnes avec le snowboard. Mon beau-frère m’a fait découvrir le ski et le snowboard. Après, juste descendre les pistes des montagnes ne me suffisait pas, donc je me suis dit qu’il fallait que je commence à les gravir.