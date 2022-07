Aliou Cissé meilleur entraineur de l’année 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Aliou Cissé meilleur entraineur de l’année 2022 Publié le vendredi 22 juillet 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Les principaux trophées de l`édition 2022 de la CAF Awards remportés par le Sénégal

Tweet

Le Sénégal a fait une razia ce soir à la cérémonie des CAF Awards 2022. Nominé dans trois tableaux, le Sénégal a tout remporté.

Après Mané élu meilleur joueur de l’année, Aliou Cissé sélectionneur des Lions de la Teranga a été élu jeudi soir, meilleur entraineur de l’année en Afrique lors du Gala des Caf Awards au Maroc.



Aliou Cissé qui a aussi qualifié le Sénégal pour la Coupe du monde est donc sacré devant Carlos Queiros et Walid Regragui. L’ancien capitaine des Lions succède à Djamel Belmadi.



Les prix:



Meilleur jeune Joueur- Pape Matar Sarr



Plus beau but- Pape Ousmane Sakho



Meilleure équipe africaine- SÉNÉGAL



Meilleur sélectionneur : Aliou Cissé



Meilleur joueur africain : Sadio Mane