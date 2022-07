Bfem 2022 : 179.522 candidats en lice - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Bfem 2022 : 179.522 candidats en lice Publié le vendredi 22 juillet 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Proclamation des résultats du BFEM : Le ministère change de stratégie

Tweet

L’examen du brevet de fin d’études moyennes (Bfem), se déroule, ce jeudi 21 juillet 2022, sur l’ensemble de l’étendue du territoire national. Selon les informations relatées, ils sont au nombre de 179.522 candidats répartis dans 1.108 centres.



D’après le directeur des examens et concours du ministère de l’éducation nationale, Papa Baba Diassé, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Pour cette année, les filles sont plus nombreuses que les garçons avec un taux de 55,50 %, soit un effectif de 99.650 candidates inscrites.



La même source renseigne que 11.900 enseignants sont déployés pour la surveillance dans les salles d’examens. La région de Thiès présente le plus grand nombre de candidats avec un effectif de 30.948, suivie de Pikine, Guédiawaye et de Dakar avec respectivement 26.563 et 16.426 candidats. L’académie de Kédougou présente le plus petit nombre de candidats avec 1.317 candidats inscrits.