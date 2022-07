Education: Le ministre de l’Education veut apporter un changement sur l’examen du BFEM - adakar.com

Education: Le ministre de l'Education veut apporter un changement sur l'examen du BFEM Publié le vendredi 22 juillet 2022 | Rewmi

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla

Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a annoncé, jeudi à Matam, que son département est en train de finaliser une réforme extrêmement importante sur le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). ’’Au niveau du ministère, on est en train de finaliser une réforme extrêmement importante sur le BFEM. Dès l’année prochaine, il y aura une autre méthode qui permettra d’écourter le nombre de jours d’évaluation et de prendre en compte les contrôles continus et ce qui a été fait durant l’année’’, a-t-il déclaré.

Mamadou Talla s’exprimait ainsi au terme d’une visite de trois centres d’examen dans les communes d’Ourossogui et Matam pour les besoins de l’examen du BFEM. Il était accompagné du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, du sous-préfet de Matam, Souleymane Ndiaye et des acteurs de l’éducation dont l’IEF, Mot Kane et l’IA, Mbaye Babou. ’’La deuxième réforme importante, c’est que nous sommes en train de revoir les curricula’’, a-t-il dit. Les programmes, a-t-il souligné, ’’devraient être adossés à une vision et répondre à un besoin’’, car ’’le Sénégal de demain se construit avec le capital humain, formé d’abord dans nos écoles’’.

Ainsi, ’’nous allons revisiter donc nos programmes au niveau de l’histoire, au niveau de la culture mais, en s’appuyant surtout sur le numérique comme levier essentiel pour accompagner tout l’enseignement, que ça soit dans les sciences et techniques’’, a fait savoir le ministre. Revenant sur sa visite à Matam, Mamadou Talla a souligné que ’’c’est la première fois qu’un déplacement de supervision est organisé en dehors des régions de Dakar et Thiès’’. ’’Donc, c’est important également qu’on puisse faire le tour de l’intérieur du pays parce que nous avons une école de tous une école pour tous’’, a-t-il expliqué.

A l’en croire, les examens du BFEM se doutent dans de très bonnes conditions sur l’ensemble du territoire national. ’’Nous avons visité trois collèges et pour le moment, ça se passe très bien. Nous n’avons pas noté de problèmes et il y’a aussi la présence des élèves, celle des surveillants, présidents de jurys, la sécurité’’, a-t-il soutenu. ’’Et en dehors de Matam, ajoute-t-il, ’’ce qui est ressorti également au niveau national, dans les seize académies, les examens ont démarré dans d’excellentes conditions’’.

Mamadou Talla a reconnu que ce ’’n’est pas évident d’organiser cet examen où il y a plus de 179000 candidats, 12000 surveillants’’. ’’Mais les dispositions prises jusqu’ici ont porté leurs fruits à tel enseigne que même la pluie n’a eu aucun impact sur le déroulement normal du processus’’, s’est-il réjoui. Il a par ailleurs magnifié les très bons résultats obtenus par les candidats du CFEE et du baccalauréat. ’’Nous avons noté au CFEE un bond très élevé en termes de résultats. Au niveau du baccalauréat, on est également à 80% des résultats qui sont sortis et, pour le moment, nous avons dépassé le nombre de mentions Très-bien de l’année dernière’’, a-t-il salué.

Cela veut dire, selon lui, que ’’nous sommes dans une dynamique de réussite qui s’est installée au Sénégal depuis trois ans’’. A ce titre, il a assuré que son département veillera également à ce que cette ’’pédagogie de la réussite s’installe définitivement ».