Sadio Mané et Asisat Oshoala élus Joueur et Joueuse de l’année par la CAF

Le Sénégalais Sadio Mané a été élu Joueur africain de l’année pour la deuxième fois consécutive et a devancé Edouard Mendy et Mohamed Salah. Chez les femmes, c'est la Nigériane Asisat Oshoala qui a été récompensée.



Le Sénégalais Sadio Mané, ancien joueur de Liverpool, figurait parmi les dix joueurs sélectionnés pour le titre de Joueur africain de l'année 2022, décerné par la Confédération africaine de football (CAF). Il a été récompensé ce jeudi 21 juillet à Rabat au Maroc.



Après des éditions 2020 et 2021 annulées en raison de la pandémie de Covid-19, le nom du lauréat 2022 a été annoncé en marge de la Coupe d’Afrique des nations féminine.



Déjà distingué en 2019, le Sénégalais de 30 ans, qui a quitté le mois dernier la Premier League pour le Bayern Munich et la Bundesliga, faisait figure de favori pour cette édition.