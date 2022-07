CAF Awards : le Sénégal s’illustre avec plusieurs distinctions, dont le Ballon d’or de Sadio Mané - adakar.com

CAF Awards : le Sénégal s'illustre avec plusieurs distinctions, dont le Ballon d'or de Sadio Mané Publié le jeudi 21 juillet 2022

Les principaux trophées de l`édition 2022 de la CAF Awards remportés par le Sénégal

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a remporté jeudi son deuxième ballon d’or africain, lors de la cérémonie des CAF Awards 2022, au Centre technique Mohammed VI de Rabat (Maroc), où le Sénégal s’est particulièrement illustré en remportant plusieurs distinctions.



Mané, désigné meilleur joueur du continent pour la deuxième fois consécutive, avait remporté son premier trophée en 2019.



Les éditions de 2020 et 2021 avait été annulées en raison du COVID-19.



L’international sénégalais, qui a quitté récemment Liverpool (élite anglaise) pour s’engager avec le Bayern de Munich (élite allemande), a réalisé une saison extraordinaire avec son ancien club. Il a été très performant aussi bien en Championnat qu’en Ligue des champions.



En sélection, le natif de Bambali (Sedhiou, sud) a remporté la première Coupe d’Afrique des nations (CAN).



Il a aussi participé à la deuxième qualification consécutive du Sénégal pour le Mondial.



Avant lui, l’ancien attaquant des Lions, El Hadj Diouf, avait remporté par deux fois le ballon d’or africain.



Outre Sadio Mané, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a été désigné ‘’ entraineur africain de l’année’’.



A la tête de la sélection sénégalaise, Cissé a remporté le premier trophée continental du Sénégal en février dernier, au Cameroun.



L’ancien capitaine des Lions était en compétition avec le finaliste malheureux de la dernière CAN, Carlos Queiroz, et l’entraîneur du Wydad Athletic Club, Walid Regragui.



Aliou Cissé, en plus de la CAN, a décroché pour la deuxième fois consécutive une qualification pour le Mondial Qatar 2022.



L’ancien sélectionneur du Sénégal, Bruno Metsu, aujourd’hui décédé, avait remporté le trophée de meilleur entraîneur d’équipe nationale masculine en 2001 et 2002.



Le Sénégal a également été distingué à travers le milieu de terrain Pape Matar Sarr, désigné ‘’jeune joueur de l’année’’.



L’ancien joueur de l’Académie Génération Foot (élite anglaise) a rejoint récemment Tottenham (élite anglaise) en provenance de Metz (élite française). Il a participé au premier sacre des Lions à la CAN et à la qualification au Mondial Qatar 2022.



La sélection sénégalaise a par ailleurs été désignée ‘’meilleure équipe de l’année’’.



En février dernier, au Cameroun, les Lions ont été sacrés champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire. Un mois après, Sadio Mané et ses partenaires obtenaient leur deuxième qualification d’affilée pour la Coupe du monde.



L’ancien pensionnaire de Teungueth FC (élite sénégalaise) et attaquant du Simba Sporting Club (Tanzanie), Pape Ousmane Sakho, a remporté le ‘’ trophée du plus beau but de l’année’’, pour la bicyclette qui lui a permis de marquer en phase de groupes de la Coupe CAF contre l’ASEC Mimosas la saison dernière.



-Palmarès CAF awards 2022 :



-Joueuse de l’année : Asisat Oshoala (Nigeria , Barcelone)

-Joueur de l’année : Sadio Mané (Sénégal , Bayern Munich)

-Joueuse interclubs de l’année : Evelyn Badu (Ghana, Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)

-Joueur interclubs de l’année : Mohamed El Shenawy (Egypte, Al Ahly)

-Jeune joueuse de l’année : Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes)

-Jeune joueur de l’année : Pape Matar Sarr (Sénégal & Tottenham Hotspur)

-Entraîneur de l’année (football féminin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Entraîneur de l’année (football masculin) : Aliou Cissé (Sénégal)

-Club de l’année (football féminin) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

-Club de l’année (football masculin) : Wydad Athletic Club (Maroc)

-Équipe nationale de l’année (football masculin) : Sénégal

-But de l’année : Pape Ousmane Sakho (Sénégal -Simba)