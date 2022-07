Rupture d’insuline : La Pna met en cause les fournisseurs - adakar.com

Rupture d'insuline : La Pna met en cause les fournisseurs
Publié le jeudi 21 juillet 2022

Rupture d’insuline : La Pna met en cause les fournisseurs

Y’a-t-il une pénurie d’insuline au Sénégal ? Hier, une réunion sur cette question de santé publique a été tenue au Cabinet du ministère de la Santé et l’action sociale «afin d’arrondir les angles». La Pna, qui s’occupe de l’approvisionnement du marché, n’a «constaté aucune rupture». Par contre, l’un des fournisseurs a tardé à livrer son insuline et il a été suppléé par son concurrent, ce qui semble susciter l’ire de l’une des parties. «Toutefois, une véritable tension a été constatée sur l’insuline semi-lente en flacon de 10 ml due à un retard de li­vrai­son. Néan­moins sur la même période, plus précisément au 30 juin 2022, la Pna a reçu 10000 B/5 de stylos d’insuline mixte, ce qui devrait permettre d’amoindrir la pression sur le Mixtard.» En outre, l’Assad a reçu plus de 1008 flacons de Mixtard via les pharmacies régionales d’approvisionnement vers Dakar, et aussi par la mise à disposition de l’insuline mixte. Par contre, il a été déployé 20000 fl. d’insuline semi-lente et il est attendu la livraison de 100 mille Mixtard, «qui doit arriver sous peu avec encore un léger décalage qui a conduit à une évaluation de la disponibilité de l’insuline mixte auprès des grossistes privés». Ce qui aurait «une rupture virtuelle au niveau des officines».

Il faut savoir que dans le secteur public, l’insuline est distribuée par les associations de soutien aux diabétiques dans les hôpitaux, centres de santé et postes de santé. L’insuline est subventionnée par l’Etat avec l’inscription d’une ligne budgétaire de 500 millions par an, ce qui permet de maintenir son prix de cession à 800 F Cfa pour le Flacon de 10 ml et à 3000 pour le Stylo de 3 ml. A titre de rappel, quelle que soit la forme, les insulines fournies au Sénégal sont d’origine humaine et bénéficient d’Au­torisation de mise sur le marché (Amm) avec une efficacité garantie par l’autorité règlementaire.



