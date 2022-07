La demande déplacée de Mansour Faye aux parents - adakar.com

La demande déplacée de Mansour Faye aux parents
Publié le jeudi 21 juillet 2022

© aDakar.com par MF

Élections locales: mobilisation du candidat de BBY à Saint-Louis

Saint-Louis, le 16 janvier 2022 - Le candidat de la coalition “Benno Bokk Yaakar“ à Saint-Louis, Mansour Faye, a organisé, samedi 15 janvier 2022, une mobilisation en direction des élections locales. Tweet

La Benno Bokk Yaakaar (BBY) a investi lundi les quartiers de Darou et Medina Marmiyal (Saint-Louis) où les responsables locaux Ousmane DIALLO, Amady DIALLO et Insa COULIBALY ont accueilli Mansour Faye et sa caravane.

L’édile de la ville de Saint-Louis a invité les parents à conscientiser leurs enfants à ne pas répondre à l’appel de l’opposition, qui selon lui, est en train d’endoctriner les jeunes, en le faisant passer par les enseignants dans les écoles. Il demande aux parents de refuser que leurs enfants aillent récupérer leurs cartes électeurs pour voter.



« La jeunesse est victime d’une manipulation à travers les réseaux sociaux. Certains font l’objet d’endoctrinement de la part de leurs professeurs. Ce sont ces derniers qui les incitent à s’inscrire et à récupérer leurs cartes d’électeurs. Que les parents refusent cela. Ils veulent conduire le pays vers sa perte », a-t-il déclaré.