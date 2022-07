GO : Mimi promet le paradis à Tamba - adakar.com

Le Premier ministre du Sénégal Aminata Mimi Touré

Dans la capitale du Sénégal Oriental, dès qu’un politique parle de frigo ou de glace lors d’un meeting, il est assuré de faire le plein de sympathies et de militants, avant de quitter les lieux.



Vous en connaissez les raisons. Mais quand il évoque d’autres sujets moins « refroidissants », il faut parfois attendre le soir, quand la température redescend, pour voir quelqu’un se rappeler ce qui a été dit dans la journée. Voilà pourquoi presque personne n’avait fait attention au discours de la tête de liste de BBY, même si les promesses de Mimi Touré paraissent fort alléchantes.



Ce que l’ancienne première ministre, très satisfaite de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, promet aux populations de Tambacounda? Presque la résolution de tous leurs problèmes. Mais pour faire court, nous nous contenterons de citer, entre autres, la construction de l’Université du Sénégal oriental, la relance du chemin de fer et la construction d’un hôpital de niveau 3.



Avec des assurances bien vissées. Lisez-vous même: «Le Président Macky Sall s’est engagé à ouvrir l’université de Tambacounda dans les meilleurs délais. Il va ressusciter le rail pour faciliter davantage les mouvements des populations et construire un hôpital de niveau 3 à Tambacounda». Oui, oui…. Mais quand ?



Sébé