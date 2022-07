Campagne électorale: «BBY verse 10 000 Fcfa par personne» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Campagne électorale: «BBY verse 10 000 Fcfa par personne» Publié le jeudi 21 juillet 2022 | Rewmi

© aDakar.com par BL

La tête de liste nationale de BBY en campagne dans les régions nord

Matam, le 14 juillet 2022 - La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a sillonné les localités des régions du nord du Sénégal dans le cadre de la campagne électorale Tweet

A l’approche du jour du scrutin du 31 juillet 2022, la question de la corruption refait surface. Mamadou Lamine Diallo accuse le régime de verser 10.000 Fcfa par personne pour corrompre les électeurs de voter pour BBY.

Le député Mamadou Lamine Diallo dénonce l’usage illégal d’argent durant la campagne des élections législatives prévues le 31 juillet prochain. « Dans cette atmosphère de fin de règne, de fin de mandat usurpé en 2019 par le Chef de l’APR/BBY, les prédateurs sont déchaînés. La corruption du régime BBY explose», accuse le membre de Wallu Sénégal. Il cite nommément Macky Sall et ses affidés de BBY accusés de « distribuer de l’argent aux familles qu’ils ont appauvries, 10 000 francs par personne, pour espérer conserver le pouvoir politique. » Il faut donc récupérer l’Assemblée nationale et lancer la rupture contre la corruption des Bictogo et autres Ron Yafett et relancer la production locale de sucre, de riz, d’huile et de pâtes.



La Covid 19 nous impose d’avoir une filière industrielle agroalimentaire robuste », demande-t-il aux électeurs. Il ajoute : «Macky Sall a pensé qu’en récupérant ouvertement une partie de sa cinquième colonne dans l’opposition, Idrissa Seck alias Petra, son pouvoir serait renforcé. » « L’arrivée de la Covid 19 a mis à nu l’incompétence du régime et sa corruption massive. On n’a aucune idée précise des dépenses des mille milliards du fonds Covid. Les marchés de riz, de l’huile, des pâtes et du sucre de Mansour FAYE ont scandalisé le peuple.







Abdoulaye Diouf Sarr n’a rien pu dire sur les près de 100 milliards des dépenses de santé. Pour quelqu’un qui avait pour copain un faux médecin, il n’y a rien de surprenant. Ce monsieur doit sortir de la sphère publique. Nos bébés morts dans les hôpitaux publics ont démontré à la face du monde son incompétence. Il s’intéresse désormais au foncier de l’aéroport LSS, après avoir été chassé de la mairie de Yoff. Attention Danger! » A propos de la hausse du coût de la vie, Diallo déclare que Macky Sall est pour plus de 70% est responsable. « Dans cette campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022, j’ai été interpellé à plusieurs reprises, par des concitoyens, sur les problèmes de ressources naturelles, foncier, phosphates, et poissons.



Et ils ont doublement raison », souligne-t-il. A propos du foncier de l’aéroport LSS de Yoff, il précise que les lébous de Dakar demandent qu’on leur restitue tout ou une partie de la réserve foncière libérée après le déclassement de l’aéroport.







BA