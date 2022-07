Notation : Bloomfield réattribue la note A- à la BOA Sénégal - adakar.com

News Économie Article Économie Notation : Bloomfield réattribue la note A- à la BOA Sénégal Publié le jeudi 21 juillet 2022 | financialafrik.com

© Agence de Presse Africaine par DR

Comme en 2021, Bloomfield Investment Corporation a attribué à nouveau la note de long terme A- avec une perspective stable à la Bank Of Africa (BOA), filiale du groupe bancaire du même nom, a annoncé cette agence de notation basée à Abidjan.



Bloomfield a aussi réattribué la note de court terme A1- avec une perspective stable. Sur le long terme, c’est la qualité de crédit élevée qui est soulignée par Bloomfield pour justifier la notation et la perspective qui lui est attachée.



« Les facteurs de protection sont bons », avancent encore les dirigeants de Bloomfield ajoutant toutefois que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

