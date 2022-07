Le président Macky Sall réceptionne de nouveaux de la société nationale Dakar Dem Dikk - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de réception de bus de Dakar Dem Dikk

Dakar, le 20 juillet 2022 - la société nationale Dakar Dem Dikk a réceptionné, ce jeudi 20 juillet 2022,de nouveaux bus. Tweet

La cérémonie de réception des nouveaux bus à eu lieu, ce mercredi 20 juillet 2022, 2022, sous une fine pluie, à l’avenue Léopold Sedar Senghor, devant la présidence de la République.



Le président de la République Macky Sall a en effet réceptionné 33 nouveaux bus de la compagnie nationale de transport interurbains, Dakar Dem Dikk (3D). Les nouveaux véhicules ainsi réceptionnés vont permettre de renforcer la flotte de la société nationale.



La cérémonie de réception des bus s’est faite en présence du Directeur général de Dakar Dem Dikk, Oumar Bounekhatab Sylla, mais également du ministre en charge du Transport terrestre.



D’autres bus, répondant aux normes de sécurité et d’un grand confort, seront également reçus dans les prochaines semaines.



Avec ces nouvelles acquisitions, Dakar Dem Dikk va pouvoir renforcer les dessertes dans Dakar et sa banlieue, les dessertes interurbains et les navettes entre Dakar et l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar.



Makhtar C.