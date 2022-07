plusieurs quartiers sous les eaux ce mercredi matin - adakar.com

plusieurs quartiers sous les eaux ce mercredi matin Publié le mercredi 20 juillet 2022

© Autre presse par DR

plusieurs quartiers sous les eaux ce mercredi matin

La pluie de ce mercredi matin a causé d’énormes dégâts avec des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise.



Par des vidéos et des Lives sur les réseaux sociaux Tik-Tok, Facebook et Twitter, des internautes montrent comment les eaux ont encore pris possession de leurs quartiers, après la pluie. Mara Abda poste une photo des deux voies des Alamadies (Yoff) et déconseille à tout automobiliste de s’aventurer dans les environs.



Borom ford Escape bi ndeysane 😳

📍VDN à l’instant pic.twitter.com/2DooRyYmVG



— Sir FALL (@Sir_Fall) July 20, 2022



Sir Fall, quant à lui plaint ce conducteur de la Ford Escape sur la VDN, actuellement sous l’emprise des eaux de pluies.