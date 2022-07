Mali: le gouvernement expulse le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: le gouvernement expulse le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado Publié le mercredi 20 juillet 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Mali: le gouvernement expulse le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado

Tweet

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement expulse le porte-parole de la Mission onusienne au Mali, Olivier Salgado, à quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures.



Communiqué



Le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Kroslak, Représentant spéciale adjointe général des Nations Unies au Mali invitant Monsieur Olivier Salgado, porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures.



Cette mesure fait suite à la série de publication tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter déclarant, sans aucune preuve, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil, à l'aéroport international président Modibo Keita,le dimanche 10 juillet 2022.



En plus, la demande officielle a lui adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire, de porter la rectification nécessaire, dans la même forme est restée sans suite.



Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires.



Le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale réitère sa disposition constante à maintenir le dialogue à poursuivre la coopération avec ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la Minusma, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel.