Législatives au Sénégal: Abdoulaye Wade, 96 ans, tête de liste de Wallu et grand absent
Publié le mercredi 20 juillet 2022 | RFI

Les élections législatives ont lieu le 31 juillet au Sénégal. Parmi les huit listes en compétition : Wallu Sénégal, qui a conclu une alliance avec la coalition Yewwi Askan Wi d’Ousmane Sonko et Khalifa Sall au niveau des départements. La tête de liste nationale de Wallu n’est autre que l’ancien président Abdoulaye Wade, 96 ans, et pour l’heure grand absent des débats.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Il vit en France et ne s’est pas exprimé publiquement depuis le début de la campagne. Mais Abdoulaye Wade suit les évènements de près, assure Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement « Tekki » et membre de Wallu Sénégal.