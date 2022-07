Législatives du 31 juillet 2022: Aminata Touré appelle à voter pour la liste de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Législatives du 31 juillet 2022: Aminata Touré appelle à voter pour la liste de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor Publié le mercredi 20 juillet 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor

Ziguinchor, le 20 juillet 2022 - La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar a animé à Ziguinchor un meeting politique en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. Tweet

Après le Sénégal oriental, la tête de liste nationale de la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakar a fait cap sur la région naturelle de Casamance.



Après Sédhiou où sa caravane a été reçue par des militants de Benno Bokk Yakaar et les populations, Aminata Touré est entrée dans la ville de Ziguinchor, dans la soirée.



La ville de Ziguinchor, dont Ousmane Sonko, leader de l'opposition et figure de proue de la coalition Yewwi Askan Wi est maire, a accueilli en grande pompe l'ancien Premier ministre, Aminata Touré.



Entourée de tous responsables politiques locaux, notamment la tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakar à Ziguinchor, Victorine Ndeye, Aminata Touré a présidé un grand meeting qui a réuni des centaines de personnes.



L'ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, Robert Sagna, entre autres, se sont succédé à la tribune pour appeler les populations à voter pour la liste de Benno Bokk Yaakar.



Ce mercredi 20 juillet, la caravane de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré poursuit sa route et fait cap sur Oussouye et Cap-Skirring.



Les élections législatives se tiendront le 31 juillet prochain. La campagne électorale prendra quant à elle fin le 29 juillet à minuit.



Makhtar C.