Mise à jour météo: un ciel nuageux avec des risques de pluies - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mise à jour météo: un ciel nuageux avec des risques de pluies Publié le mercredi 20 juillet 2022 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Réunion d`urgence consacrée à la gestion des inondations

Dakar, le 20 août 2021 - Le président Macky Sall a convoqué, ce vendredi 20 août 2021, une réunion d`urgence consacrée à la gestion des inondations après les fortes pluies de ces derniers jours Tweet

Météo du mercredi 20/07/22



Au courant de cet après-midi allant à la nuit, des activités pluvio-orageuses seront notées dans les régions Sud et Est du pays.



Toutefois, sur le reste du territoire, un ciel nuageux avec des risques de pluies faibles prédominera.

En raison des pluies en cours sur la quasi-totalité du pays, les températures accuseront une baisse notamment dans les localités Centre et Sud où les valeurs ne dépasseront pas les 33°C.



Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensité faible à modérée sur la côte devenant faible à modérée ailleurs.



L’ANACIM vous souhaite un excellent mercredi !