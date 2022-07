Législatives 2022: les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi reçus par le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass - adakar.com

News Politique Article Politique Législatives 2022: les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi reçus par le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass Publié le mercredi 20 juillet 2022 | aDakar.com

Les leaders de Yewwi Askan Wi reçus par le Khalife de Médina Baye

Kaolack, le 20 juillet 2022 - Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont été reçus par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass. Tweet

Sur la route de leur tournée nationale dans le cadre de la campagne électorale, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont été reçus, à l'étape de Kaolack, par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass.



La délégation conduite par Ousmane Sonko et Khalifa Sall s'est longuement entretenue avec le Khalife de Médina Baye. À l'issue de leurs échanges, le Cheikh Mahi Niass a formulé des prières à leur endroit. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Khalife de Médina Baye leur a offert des cadeaux.



Après cette réception par le Khalife Cheikh Mahi Niass, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont poursuivi leur caravane dans la localité de Kaolack, acclamés par des populations massées sur les routes.



Après l'étape de Kaolack, les leaders de la coalition ont fait cap sur les localités de Kaffrine et de Gniby. Dans la soirée, les chefs de la coalition de l'opposition ont fait cap sur Tambacounda. Le programme de la journée les amènera à Koumpentoum et Kanel.



La campagne électorale se poursuit jusqu'au 29 juillet 2022. Les élections législatives se tiendront le dimanche 31 juillet 2022.



Makhtar C.