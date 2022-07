Démarrage, mercredi, du festival de théâtre-forum "Kaddu Yaraax" - adakar.com

La 16ème édition du Festival international de théâtre-forum organisée par la troupe "Kaddu Yaraax" démarre ce mercredi, à partir de 16 heures, a appris l’APS de son directeur artistique Mamadou Diol.



Cette rencontre annuelle va rassembler à Dakar différentes troupes théâtrales venant du Sénégal, notamment des régions de Dakar, Kaffrine, Kaolack, Ziguinchor et du département de Podor, mais aussi de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Mauritanie et d’Angleterre.



Ce festival de théâtre prévu pour six jours (du 20 au 26 juillet) a inscrit dans son programme des causeries sur divers sujets liés à la thématique de cette édition : "Tiyaatar leen ! Te bu leen ci xaar kénn !" (Faites du théâtre ! sans y attendre personne !".



Mamadou Diol estime que ce thème invite les "comédiens du théâtre à garder leur liberté, faire du théâtre comme ils l’entendent sans restriction, ni compartiment".



Une causerie sera d’ailleurs consacrée à ce thème, jeudi, à 13 heures, sur le site du festival, à l’école élémentaire Hann Bara Gaye.



Des sujets tels qu’"Être artiste comédien dans un milieu défavorisé", "La pratique du théâtre social en Afrique" et la "Nécessité de planifier les évènements théâtraux au Sénégal" seront débattus tout au long du festival.



Des prestations théâtrales sont par ailleurs prévues dans les rues de Yarakh et Hann, selon le programme transmis par les organisateurs.





