Soudan du Sud: le président sénégalais Macky Sall apporte son soutien au processus de paix Publié le mercredi 20 juillet 2022 | RFI

Les présidents sénégalais, Macky Sall, et sud-soudanais, Salva Kiir

De retour de Lusaka, en Zambie, le président du Sénégal, Macky Sall, a fait une escale de quelques heures à Juba, la capitale du Soudan du Sud, ce lundi 18 juillet. Il a rencontré son homologue sud-soudanais, le président Salva Kiir, et officiellement inauguré les relations bilatérales entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Macky Sall, qui assure la présidence de l’Union africaine, a tenu à exprimer la solidarité du continent à l’égard du Soudan du Sud, où le processus de paix entamé en 2018 est en difficulté.



À l’issue de la rencontre avec son homologue sénégalais, le président Salva Kiir a tenu à rappeler les liens « historiques et anthropologiques » entre les peuples du Sénégal et du Soudan du Sud : « Le grand chercheur Cheikh Anta Diop a démontré cette connexion en documentant les similarités linguistiques entre les Sénégalais et les autres Africains, et leurs racines communes près du Nil, remontant au royaume ancien de Koush, situé dans l’actuel Soudan du Sud. La relation bilatérale établie aujourd’hui entre le gouvernement du Soudan du Sud et le Sénégal fait renaître ces liens et nous invite à approfondir les échanges culturels et économiques et la coopération politique. »