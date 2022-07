Législatives au Sénégal : Ousmane Sonko contre la RTS, acte de « résistance » ou stratégie de communication ? - adakar.com

Législatives au Sénégal : Ousmane Sonko contre la RTS, acte de « résistance » ou stratégie de communication ? Publié le mercredi 20 juillet 2022 | Jeune Afrique

Ousmane Sonko retire le micron de la RTS avant de commencer son discours à Tivaouane

L’opposant a refusé samedi 16 juillet de s’exprimer au micro de la chaîne publique RTS, qu’il juge partiale dans son traitement de l’information. Ce n’est pas son premier coup d’éclat avec les médias.



Après des débuts timides liés à la célébration de la Tabaski les 9 et 10 juillet dernier, la campagne électorale bat désormais son plein au Sénégal, à moins de deux semaines des législatives. Le samedi 16 juillet, la caravane de Yewwi askan wi (YAW), principale coalition de l’opposition, s’était déplacée dans le département de Tivaouane (région de Thiès). Dernier à s’exprimer, après les discours de plusieurs responsables politiques, Ousmane Sonko a extrait des micros tendus vers lui celui de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), déclenchant rires et applaudissements de ses partisans. « Macky Sall, son administration et sa justice ont tout fait pour injustement écarter notre liste titulaire. La RTS ne diffusera jamais mon passage. » Des propos réitérés lundi par l’opposant, qui s’est dit prêt à publier une « liste rouge » des organes jugés acquis au pouvoir.