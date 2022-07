Clôture du 20-ème Congrès de l’Association des Sociétés d’électricité d’Afrique par une série de recommandations - adakar.com

Clôture du 20-ème Congrès de l'Association des Sociétés d'électricité d'Afrique par une série de recommandations Publié le mercredi 20 juillet 2022 | atlasinfo.fr

Congrès de l’Association des Sociétés d’électricité d’Afrique

Le 20-ème Congrès de l’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (Asea), tenu sous le thème «nécessité de service public et la performance des sociétés d’électricité», avec la participation du Maroc, a pris fin, mardi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, par une série de recommandations.

Tenu sous le haut patronage du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, avec le soutien du ministère du Pétrole et des Énergies, et en collaboration avec la Société nationale d’électricité au Sénéga l(Senelec), le congrès a connu la présence de plus de 100 dirigeants et décideurs de sociétés d’électricité et d’énergie, des experts, des partenaires, des investisseurs, des chercheurs et des représentants de la société civile.

Le Maroc a été représenté à ce 20-ème Congrès, tenu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniado (CICAD), par Le Directeur Général de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, et le directeur des Participations, Partenariats Et Projets à l’ONEE, M. Khalil Lagtari.



La cérémonie d’ouverture officielle, présidée dimanche par la ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Aissatou Sophie Gladima, représentant le Chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a été marquée par la remise officielle de la bannière de l’Asea au nouveau Président de l’Asea pour un mandat de 2022-2025, en la personne du Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Biteye.

Elle avait été précédée par des réunions des Comités spécialités de l’ASEA et par la tenue de la 56-ème Assemblée générale ordinaire (14-16 juillet).