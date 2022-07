Législatives du 31 juillet 2022: la tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar en caravane au Plateau - adakar.com

La tête de liste départementale à Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias a paradé, lundi 18 juillet 2022, en fin de journée dans les rues de la Dakar Plateau, cœur du pouvoir politique.



En compagnie des 6 autres candidats de l’inter-coalition “Yewwii Askan Wi / Wallu Sénégal“, le maire de Dakar est allé à la rencontre des populations mais également des marchands et commerçants installés dans le marché Sandaga.



Sur la liste départementale de l’inter coalition “Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal“, les 7 investis sont Barthélémy Dias, Fatou Bâ, Babacar Mbengue, Ndialou Bathily, Abass Fall, Ndèye Yacine Ngouda Diène, Serigne Abo Mbacké Thiam.



Pour la journée du mardi, la caravane du maire de Dakar Barthélémy Dias va sillonner les communes de Mermoz Sacré-Cœur et de Fann - Point E - Amitié.



La campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022 a officiellement débuté depuis le dimanche 10 juillet. La campagne électorale sera clôturée le 29 juillet 2022.



Makhtar C.