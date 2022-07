Prévisions météo: “des activités pluvio-orageuses par endroits, au Sud du pays, pouvant atteindre le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick) et probablement les régions Ouest (Dakar et Thiès)“ - adakar.com

Prévisions météo: "des activités pluvio-orageuses par endroits, au Sud du pays, pouvant atteindre le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick) et probablement les régions Ouest (Dakar et Thiès)"
Publié le mardi 19 juillet 2022

Météo du mardi 19/07/22



Au courant de cet après-midi allant à la nuit, des activités pluvio-orageuses sont attendues, par endroits, au Sud du pays, pouvant atteindre le Centre-sud (Kaffrine, Kaolack et Fatick) et probablement les régions Ouest (Dakar et Thiès).



A Diourbel et à Linguère, le ciel sera nuageux , le soir, avec des possibilités de pluies fines localisées.

Au Nord, le temps sera généralement stable et passagèrement nuageux durant la journée du Mardi.



La sensation de chaleur demeurera marquée sur une bonne partie du pays particulièrement dans les localités Nord-est où les pics de températures journalières atteindront 39°C par endroits.



Les visibilités seront généralement bonnes sur le territoire national.



Les vents souffleront avec une intensité faible à modérée et de secteur Ouest à Sud-ouest sur le pays.



Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises.



L’ANACIM vous souhaite un excellent mardi!